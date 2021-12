A Liberdade, um dos maiores bairros de Salvador, todos os dias é testemunha de uma fila na Ladeira do São Cristóvão, nº 75. É a casa de Binha da Liberdade, supostamente a dona do maior acarajé da Bahia.

Com o caruru, o camarão e demais ingredientes, o acarajé de Binha chega a pesar um quilo, embora alguns digam que algumas vezes o petisco alcança fácil um quilo e meio.

O preço do acarajé de Binha custa os mesmos R$ 5 sem e R$ 6 com camarão de outros tabuleiros. Mas o trabalho de preparar o bolinho (bolão, no caso) toma todo o tempo da baiana. Ela passa o dia preparando e por isso só começa a vender às 22 horas.

Binha da Liberdade já virou uma celebridade do bairro. Artistas como Márcio Victor, cantor do Psirico, não ficam muito tempo sem ir à ladeira.

O SBT fez uma reportagem sobre o acarajé de Binha. Veja:

Da Redação Maior acarajé da Bahia é da Liberdade e chega a pesar 1 kg

adblock ativo