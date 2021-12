Magic Day estende tapete vermelho para ajudar instituições

No próximo domingo, 13, das 10h às 20h, acontece na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores, a primeira edição do Magic Day. O evento gratuito tem o intuito de aliar lazer e entretenimento a uma causa social.

Por conta disso, serão arrecadados brinquedos, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal, além de fraudas geriátricas e infantis para o Orfanato Lar Irmã Benedita Camurugi, que oferece apoio a crianças e jovens órfãos ou abandonados, e para o Lar Maria José, que há mais de 30 anos recebe e abriga idosos.

Diversão

Entre as atrações gastronômicas ao longo do carpete vermelho, que será estendido na rua, estão o Guerrilha Truck, Leka Food Truck, Da Hora Truck e Sushi Trucks, além da oficina de cupcakes do Rancho do Bolo. O evento contará ainda com os espaços kids e pet, o Clube de Carros Antigos, o Clube de Jogos, assinado pela Snokker, e a oficina de arte, com artistas plásticos renomados.

A música fica por conta das cantoras Julia Tazzi, Ludmillah Anjos, Débora Luz e Marcela Martinez, da oficina musical Tamborizando e da banda Família Borges. Além disso, o coral do Colégio 2 de Julho se apresentará em clima de Natal.

