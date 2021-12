Magic Day é cancelado por conta da chuva e vento forte

Foi cancelado por conta da chuva e dos fortes ventos o evento Magic Day, que teria continuidade neste domingo, 20. A produção do evento confirmou nesta manhã o cancelamento, informando que a estrutura foi danificada com a mudança de tempo.

Com abertura neste sábado, 19, no bairro da Barra, em Salvador, o evento recebeu centenas de pessoas que visitaram os espaços de serviços e puderam se divertir com shows, apresentações de balé e personagens infantis, na área externa do Clube Espanhol, além de outras atrações.

O segundo dia de programações do evento ainda não foi remarcado pela produção.

