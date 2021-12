Magia do circo invade o Center Lapa até sábado

A criançada tem diversão garantida nesta terça-feira, 11, com muita magia do "Espetaculoso Dia das Crianças" do Center Lapa.

O shopping não abrirá neste feriado, 12, mas o evento acontecerá até sábado, 15, das 9h até as 21h, na Praça de Eventos, piso L1. O acesso é gratuito.

O espetaculoso mundo encantado do circo montou um verdadeiro picadeiro para os baixinhos, com direito a muita alegria e diversão.

O evento promove aulas de mágica e palhaçada (Foto: Divulgação | Darana)

Para quem acha que a diversão acaba por aí, o espaço também conta com o camarim de palhaço para maquiar os pequeninos, tem cineminha, painel com fantasias para fotos e muita pipoca e algodão doce.

