Um homem acusa o cantor Magary Lord e seu filho Júnior Lord de agressão. A 7ª Delegacia Territorial, no bairro de Rio Vermelho, em Salvador, confirmou que o homem, que não teve o nome divulgado, prestou queixa na quinta-feira, 28, alegando a agressão após uma discussão de trânsito. A assessoria do cantor confirmou a discussão, mas nega que ele e o filho tenham agredido alguém.

Ainda com informações da polícia, o homem alega ter sido agredido com uma lata de alumínio no rosto. Ele chegou à delegacia com cortes no rosto e estava a camisa rasgada.

Segundo a assessoria de Magary, o cantor discutiu com o rapaz após "fechada" no trânsito, mas não saiu do carro para a agredir a suposta vítima. Em um outro momento, depois que a discussão já tinha acabado o homem que diz ter sido agredido encontrou novamente com Magary, quando teria aparecido com a camisa rasgada e os ferimentos no rosto. O momento que o homem filmou a situação

Da Redação Magary Lord é acusado de agressão; cantor nega

