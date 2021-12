Mães de primeira viagem tiram dúvidas e trocam experiências

A gravidez é um período de alegria, mas pode trazer também anseios e questionamentos. Com o objetivo de proporcionar esclarecimentos para as mães de primeira viagem, foi realizada na manhã deste sábado, 28, a 1ª edição do Day Off da Mamãe (Dia de Folga da Mamãe), no Hotel Deville, em Itapuã.

O encontro ofereceu palestras, bate-papo, tratamentos estéticos e fisioterapêuticos gratuitos com 75 gestantes. A empresa de consultoria de criação infantil Mamãe Mulher foi a responsável pelo evento.

Foi a partir da necessidade de compartilhamento de experiências de algumas grávidas que a fundadora da Mamãe Mulher, Jéssica Costa, criou a iniciativa.

"O pré-natal obstétrico é procurado por todas, mas, dificilmente fazemos um 'pré-natal' emocional, uma avaliação anterior ao parto de nossos sentimentos'', comenta. A enfermeira Carla Morais, 33, gestante de 6 meses, se inscreveu no encontro em busca de informações e relatos de outras vivências.

"Apesar de ser da área de saúde e de trabalhar em centro cirúrgico, tenho dúvidas em relação à estimulação do seio durante a amamentação, por exemplo'', relata a enfermeira.

Para as mulheres que já passaram pela experiência da gravidez, um espaço para as crianças foi reservado para que elas pudessem aproveitar a manhã entre si. "Nosso objetivo é ajudar essas mulheres a se perceberem como mães'', conclui a idealizadora do evento.

