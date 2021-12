Mães baianas de crianças com microcefalia participam de ato sobre BPC vitalício em Brasília

Um grupo de 11 mães baianas estiveram em Brasília, na tarde desta quarta-feira, 4, em uma cerimônia para a assinatura da medida provisória que garante pensão vitalícia para crianças com microcefalia e doenças congênitas do Zika Vírus. O ato ocorreu no Palácio do Planalto, com as presenças do presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro da Cidadania, Osmar Terra, além de Ana Paula Matos, titular da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), pasta que presta assistência a essas mães na Bahia. Com a medida, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) deixa de ser um benefício para se tornar uma pensão vitalícia.

Ingrid Sirnei, mãe de Nicole, 3 anos, que nasceu com microcefalia, fez um discurso e representando todas as mães presentes. “A mãe antes não poderia cuidar da criança e trabalhar, agora ela pode fazer as duas coisas porque não é mais ¼ de salário mínimo a renda mínima para aquisição. Nesse caso, a mãe pode trabalhar integralmente, ou o pai, e a criança ficar no Centro Dia. Essa medida é uma das grandes conquistas que vamos ter dessa luta”, apontou.

Relembrando que o processo foi iniciado em Salvador, a secretária Ana Paula Matos defendeu que o BPC é uma forma de reparação. “É de extrema importância, uma conquista histórica com caráter de reparação. As mães, desde 2016, vêm solicitando o BPC permanente, porque até então era de caráter temporário de três anos e agora essa conquista. Para a Sempre, tem uma relevância ainda maior, visto que nós temos feitos todos os esforços para atender a essas famílias, inclusive com o nosso Centro Dia”, conclui.

