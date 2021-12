Mãe Stella segue com quadro estável e sem previsão de alta

Um novo boletim médico sobre o quadro do estado de saúde da ialorixá Mãe Stella, de 92 anos, que está internada desde o dia 28 de junho, no Hospital da Bahia, em Salvador, foi divulgado no final da tarde desta terça-feira, 4.

Segundo a equipe médica, Mãe Stella, 'segue internada, sob assistência cardiológica e neurológica, em uso de medicações específicas para o controle da pressão arterial e estabilização do quadro neurológico e também sob suporte de fisioterapia para a reabilitação física".

Ainda de acordo com o boletim, o quadro da ialorixá é estável, mas ainda sem previsão de alta.

