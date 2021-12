Mãe Stella sai da UTI e é transferida para o quarto

Após três dias internada na UTI Cardíaca do Hospital da Bahia, a ialorixá Mãe Stella, 92 anos, foi transferida para o quarto neste domingo, 2.

Segundo informações do boletim médico, divulgado hoje, a ialorixá continua internada para tratamento do quadro hipertensivo e neurológico, mas segue lúcida, com respiração espontânea, em uso de medicação específica e sob vigilância médica.

Internações

Mãe Stella encontra-se internada desde a última quarta-feira, 28, quando apresentou uma crise hipertensiva. Só este ano, a ialorixá precisou ser internada duas vezes.

A primeira internação aconteceu no dia 7 de fevereiro, após apresentar sintomas de dor torácica. Na época, ela também precisou ficar na UTI do mesmo hospital.

