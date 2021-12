Mãe Stella lança canal no YouTube: 'Tudo está acontecendo'

Imortalizada pela Academia de Letras da Bahia, a ialorixá Stella de Oxóssi passa, agora, a fazer parte da eternidade virtual proporcionada pela internet, com o lançamento nesta segunda-feira, 25, do canal no YouTube "Da Cabeça de Mãe Stella".

O canal tem quatro séries de programas: "Artigos de Mãe Stella", "Meu Encontro com Mãe", "O Que Mãe Gosta" e "Luz de Mãe". Produzidos exclusivamente para o canal da sacerdotisa de 92 anos, os vídeos terão atualizações de conteúdo semanais.

Bando Olodum

O primeiro episódio é narrado por atores do Bando de Teatro Olodum, enquanto o segundo apresenta depoimentos dos artistas Gerônimo e Margareth Menezes.

O terceiro fala sobre os gostos de mãe Stella, e o quarto apresenta os mitos da cultura yorubá narrados por iniciados no candomblé.

Antenada

O canal na internet surge meses depois de a ialorixá ter lançado o aplicativo para smartphone "Mãe Stella: Uma Vida em Movimento", que traz orientações diversas na voz da religiosa, além de links para aquisição dos livros já escritos por ela.

Mesmo com a saúde um pouco debilitada, Mãe Stella compareceu ao lançamento do canal, na sede da produtora Malagueta Filmes, no Costa Azul, onde houve apresentações musicais dos artistas Flávia Wenceslau, Edu Casanova e Marília Sodré. "Tudo está acontecendo", sintetizou a sacerdotisa.

Destinos

Ainda nesta segunda foi lançado o segundo dos 16 volumes da Coleção de Destinos, uma coletânea com as publicações de Mãe Stella. Os três volumes seguintes também já estão prontos, mas ainda sem data prevista para o lançamento.

Pessoas ligadas à religiosa informaram que a ideia do canal veio depois da adesão à tecnologia por meio do aplicativo, que contou com a intermediação do professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia Nelson Pretto.

"Em uma das visitas a ela, Mãe Stella me perguntou: o que é um aplicativo? Quando eu expliquei, ela disse: o axé precisa de um, para que as novas gerações conheçam o yorubá", contou. "Mas quem fez foram os programadores Cascudo e Ladeia, do Raul Hacker Club", completou.

