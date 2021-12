Mãe Stella foi retirada de terreiro por seguranças armados, diz religioso

O imbróglio envolvendo a psicóloga Graziela Domini, companheira da sacerdotisa do Ilê Axé Opô Afonjá, Mãe Stella de Oxóssi, e os filhos de santo do tradicional terreiro de candomblé ganhou contornos de trama policial.

Segundo o obá odofin (ministro de Xangô) do templo e presidente da Sociedade Cruz Santa do Afonjá, entidade que mantém o terreiro, Ribamar Daniel, a ialorixá mais influente do país foi tirada de casa por um grupo de seguranças particulares armados, que teriam sido contratados por Graziela.

A mudança da mãe de santo para Nazaré, município do Recôncavo Baiano que fica a 216 km de Salvador, gerou revolta nos membros da casa, o que deu origem a denúncias contra a esposa de Mãe Stella na Justiça, contou Ribamar.

Ele ainda classificou como "sandices" as atitudes de Graziela e disse não ter conhecimento sobre o documento de união estável entre a psicóloga e a ialorixá. “A cuidadora perdeu a noção do correto e do bom senso. Ela quer apropriar-se de Mãe Stella como se apropriou de alguns bens do axé”, afirmou.

Em uma carta assinada por 71 membros do Opô Afonjá, a companheira da ialorixá ainda é acusada de retirar móveis tradicionais da Casa de Xangô, de fechar o Museu Ilê Ohun Lailai, criado em 1982, e de substituir a sacerdotisa em rituais litúrgicos, como jogos de búzio.

"A ialorixá só sai do axé com a morte. É tradição do Opô Afonjá que as mães de santo que comandam a casa residam no axé", afirmou o líder religioso à reportagem de A TARDE na manhã deste sábado, 9.

Ribamar Daniel é obá odofin do templo e presidente da Sociedade Cruz Santa (Foto: Reprodução)

