Mãe Stella é internada e não há previsão de alta médica

A ialorixá Mãe Stella de Oxóssi, 92 anos, está internada no Hospital da Bahia, na avenida Magalhães Neto, em Salvador. De acordo com boletim médico divulgado nesta terça-feira, 7, ela foi levada para o unidade de saúde apresentando quadro de dor torácica e com suspeita de infarto. Contudo, testes descartaram este diagnóstico.

Mãe Stella está internada na UTI Cardíaca, apesar de passar bem. A expectativa é que ela seja transferida para o quarto ainda nesta terça. O cardiologista Jadelson Andrade é responsável pelo atendimento dela.

adblock ativo