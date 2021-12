Mãe Stella completa 92 anos com lançamento de aplicativo religioso

Não é apenas a comemoração dos 92 anos que Mãe Stella de Oxóssi, uma das maiores ialorixás de Salvador, festeja nesta terça-feira, 2, mas também o lançamento de um aplicativo intitulado de 'Orientações de Mãe Stella', idealizado por ela.

De acordo com Mãe Stella, a decisão de lançar o aplicativo (APP) no dia do seu aniversário foi uma forma de se presentear, por se tratar de mais uma conquista. "Pensar que uma pessoa não pode ter sonhos só porque é velha é um grande preconceito. Eu estou viva", declarou.

A ialorixá diz que a ideia surgiu a partir da sua curiosidade em saber o que era um aplicativo, até que um dia recebeu a visita de umamigo que explicou o significado. A partir daí, Mãe Stella resolveu lançar seu próprio APP.

O aplicativo traz frases religiosas da doutrina do Candomblé e está disponível apenas para Android, podendo ser localizado pela busca 'Orientações de Mãe Stella' na PlayStore. Ele foi desenvolvido com a ajuda de alguns amigos da ialorixá.

Como funciona

Segundo Lucas Teixeira Rosa (um dos criadores do APP), ao baixar o aplicativo, o usuário terá acesso a mensagens religiosas. "Essa mensagem é como se fosse uma auto ajuda direcionada a pessoa que abriu o app. São frases de autoria da própria Mãe Stella," disse.

