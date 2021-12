Mãe Stella comemora 73 anos de consagração no candomblé

O Ilê Axé Opô Afonjá está em festa. A líder religiosa do terreiro, ialorixá Maria Stella de Azevedo Santos, completa 73 anos de iniciação religiosa nesta quarta, 12. Mãe Stella, aos 87 anos de idade, integra um seleto grupo de sacerdotisas com mais de 70 anos de consagração ao candomblé.

"O aniversário de iniciação religiosa é muito importante. É quando se nasce para uma nova vida. É renascimento", diz mãe Stella. A consagração foi feita por mãe Senhora, uma das grandes sacerdotisas do candomblé brasileiro, terceira a liderar o Afonjá desde a fundação, em 1910.

Além de mãe Stella, já somam sete décadas de iniciadas - dentre as líderes de terreiros tradicionais da Bahia - mãe Xagui e mãe Zulmira de Nanã. Mais alta sacerdotisa do terreiro Tumbence, localizado no Pero Vaz, mãe Xagui tem 75 anos de consagrada. Mãe Zulmira de Nanã, do Tumbenci, em Lauro de Freitas (Grande Salvador), completou 70 anos de iniciada.

História - A iniciação de mãe Stella é um dos marcos históricos do Afonjá. "Foi o primeiro barco (nome que se dá ao grupo de iniciados) colocado no Afonjá por mãe Senhora, logo após o governo da fundadora, mãe Aninha", relata o ogã José Ribamar, presidente da Sociedade Cruz Santa do Ilê Axé Opô Afonjá, a representação civil do terreiro.

Mãe Stella assumiu o Afonjá em 1976, substituindo mãe Ondina. Em 1983, ela lançou manifesto em que reafirmava o candomblé como religião e considerava o sincretismo, a associação com santos católicos, uma necessidade histórica já superada.

O manifesto foi endossado por dirigentes de outros terreiros tradicionais: mãe Menininha do Gantois, mãe Teté da Casa Branca, mãe Olga de Alaketo e mãe Nicinha, do Terreiro Bogum.

A partir de então, mãe Stella se consolidou como uma das grandes lideranças do candomblé brasileiro. "É uma questão de herança. Herdei a missão de tomar conta dessa Casa. É trabalhoso, mas é gratificante ter a condição de servir mais de perto aos orixás, com mais responsabilidades", acrescenta.

Livros - Mãe Stella é autora de cinco livros: E Daí Aconteceu o Encanto, escrito em parceria com Cléo Martins e publicado em 1988; Meu Tempo É Agora, de 1993; Òsósi - O Caçador de Alegrias, de 2006; Owé - Provérbios, de 2007; e Epé Laiyé - Terra Viva, de 2009.

Desde março do ano passado, mãe Stella tornou-se articulista do A TARDE. Os artigos são publicados, quinzenalmente, às quartas-feiras. É a primeira vez no Brasil que uma ialorixá torna-se articulista regular em um jornal de grande circulação.

