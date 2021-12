Mãe reconhece filho que matou capitão PM

A mãe do adolescente de 17 anos suspeito de matar a tiros o capitão da Polícia Militar Anativo Manoel da Conceição Neto, 33, na segunda-feira, 20, reconheceu o filho a partir de imagens feitas por uma câmera de um restaurante próximo ao local do crime.

A polícia chegou até a mãe do suspeito por meio da mochila deixada pelo jovem na área do lava-jato na Baixinha de Santo Antônio, no Cabula, local do crime. Dentro da mochila havia um caderno com diversos nomes, entre eles o da mulher que reconheceu o adolescente como seu filho.

O corpo do capitão PM foi sepultado nesta terça, 21, no Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, Baixa de Quintas. Emocionados, amigos e familiares da vítima, entre eles a cantora de arrocha Nara Costa, que foi casada por seis anos com Anativo, deram o último adeus ao militar.

O casal estava separado há três meses e tinha uma filha de quatro anos. Anativo deixou também uma filha de oito anos, fruto de outro casamento.

O pai da vítima, o policial civil Anativo Manoel da Conceição Filho, 58, afirmou que a morte do filho representa uma perda inestimável. "Era um grande homem, um grande policial e um grande amigo. A dor neste momento não tem tamanho", disse.

Amigo do capitão PM, o professor José Carlos Sodré lembrou que Anativo era uma pessoa divertida. "É difícil perder um amigo próximo, ainda mais alguém como ele. Anativo era muito brincalhão, gostava de ver todos felizes", contou.

Visivelmente emocionada, Nara Costa afirmou que ainda tinha contato com Anativo mesmo após o fim do casamento. "A amizade continuou, e eu falava sempre com ele. A dor que estou sentindo é muito grande. Perdi o pai da minha filha", afirmou.

Outros crimes - De acordo com a Polícia Civil, a mãe do adolescente contou ainda que ele tem envolvimento com casos de roubo, drogas e furtos. Segundo a polícia, ela relatou que a farda escolar utilizada pelo jovem no momento do crime era da irmã do suspeito. A mulher contou à polícia que o jovem nasceu quando ela tinha 15 anos.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o adolescente também é acusado de ter matado outro policial. O coronel PM Nivaldo Nascimento dos Anjos afirmou que este crime ilustra a necessidade de se repensar a redução da maioridade penal.

"Elementos como este vão continuar praticando crimes e voltando para as ruas para cometer outros. Ficha criminal para bandido é currículo. Ele tem que ficar atrás das grades, não ser solto", disse.

Anativo integrava há 14 anos os quadros da corporação e era subcomandante da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Barbalho).

Assalto - As investigações apontam que Anativo foi assassinado com um tiro na cabeça e outro nas costas após reagir ao assalto praticado por um adolescente de 17 anos. O jovem queria levar o carro da vítima.

Segundo informações da PM, seis policiais militares foram mortos fora de serviço este ano. Em 2012 foram registradas 22 mortes. Em serviço, três policiais militares morreram no ano passado e nenhum em 2013.

De acordo com dados da Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), já foram registrados seis homicídios cometidos por menores este ano. Em 2012, foram 33.

No ano passado, em média, 150 crimes foram cometidos mensalmente por menores. Em 2013, a média mensal saltou para 183, o que representa crescimento de 22%.

