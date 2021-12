Mãe recebe alta após ataque com ácido; filha continua internada no HS

Após ter sido agredida com ácido, Sandra Maria Ferreira Santos, 46 anos, recebeu alta na manhã desta terça-feira, 9, do Hospital do Subúrbio (HS), em Salvador, segundo o posto da Polícia Civil. A filha dela, Vanessa Ferreira Santos, 28 anos, também agredida com a substância, continua internada na unidade de saúde. Não há informações sobre estado de saúde desta vítima.

Mãe e filha tiveram seus corpos queimados por ácido na manhã desta segunda, 8, provocados pelo ex-companheiro de Vanessa, que não aceitou o término do relacionamento de um ano. O crime aconteceu dentro de uma empresa de reciclagem, na Boca da Mata de Valéria, na localidade conhecida Patapata.

O pai de Vanessa e ex-marido de Sandra contou que, na última quarta, 3, Antônio Xavier Noronha Neto, 34 anos, também conhecido como "Mapele", já havia agredido a filha dele. O caso foi encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) em Periperi, segundo informações da Polícia Civil.

adblock ativo