Mãe morre esfaqueada ao proteger a filha

Em um instinto maternal, a doméstica Irleide Silva de Oliveira, 46 anos, tentou impedir que a filha, Natália Silva Ribeiro, 18, fosse morta a facadas pelo ex-namorado, Antônio Fernando da Silva Filho, 36, o Cula, na noite do domingo, 24, no Nordeste de Amaralina, e levou a pior.

Ela foi esfaqueda no tórax, braços e costas, por volta das 10h30, na Rua Pará, na localidade Pé Preto - a poucos metros da Base Comunitária do bairro -, e morreu no Hospital Geral do Estado (HGE), minutos depois.

Natália também foi ferida nas costas, peito esquerdo, ombro esquerdo e mãos. Ela foi encaminhada à unidade médica, mas, já teve alta.

Conforme registro na Polícia Civil, Cula praticou o crime após Natália se recusar a reatar o namoro. Eles namoravam há pouco mais de um ano e estavam separados há dois meses.

"Irleide estava no bar bebendo e disseram a ela que Cula estava batendo na filha dela. Ela chegou, viu a menina no chão toda suja de sangue, foi para cima dele, tomou a faca e o feriu no pescoço. Ele tomou a faca de novo e matou ela", contou uma testemunha, sob anonimato.

Ainda segundo a testemunha, era comum Natália ser agredida por Cula. "Ele batia nela todos os dias, por tudo", revelou a mulher.

De acordo com o tenente-coronel Arnaldo Neto, comandante da 40ª CIPM (Nordeste de Amaralina), essa não foi a primeira vez que o suspeito tentou matar a jovem a facadas.

Conforme o oficial, Cula é um traficante de drogas que age no bairro e tem várias passagens pela polícia. De acordo com o registro do posto policial do HGE, o suspeito, além de traficante de drogas, também pratica roubos e estelionato. Sob anonimato, um policial civil informou que Cula responde a dois inquéritos, um deles por homicídio.

O corpo de Irleide foi sepultado na tarde desta segunda-feira, 25, no Cemitério Municipal de Brotas. Familiares não permitiram a presença da imprensa e não quiseram conversar. Além de Natália, a doméstica deixou mais cinco filhos. Até a noite, Cula não havia sido preso.

