Mãe luta para encontrar filha que está desaparecida

A falta de notícias sobre o paradeiro da filha caçula faz com que a cozinheira Josemeire da Silva, de 37 anos, acredite que a garota esteja morta ou sendo mantida presa por alguém.

Amanda Ingrid da Silva, 14, está desaparecida desde a tarde do sábado, 20, quando saiu escondida de casa, na Fazenda Grande 1, para participar de uma festa em Cajazeira 10. "Tem hora que fico calma, mas tem momento que me desespero. Acho que minha filha está morta", desabafou, aos prantos, a senhora.

Conforme ela, a filha foi vista na companhia de algumas amigas na casa de shows Kafúa do Bral. No entanto, por volta da meia-noite do domingo, as outras adolescentes teriam saído do local e deixado Amandinha com um mototaxista.

"Estou mais preocupada porque ela não postou nada no Face [Facebook]. Ela coloca tudo lá, qualquer coisa", afirmou a cozinheira, revelando que a adolescente saiu de casa sem levar a carteira de identidade e o celular.

Desesperada, Josemeire fez buscas durante todo dia de ontem em hospitais e no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues.

Popular na internet

Josemeire disse que essa não é a primeira vez que a garota sumiu. Entretanto, durante os três dias que ficou fora, ela sempre postou fotos e mensagens no Facebook. "Conheço minha filha! Ela daria um jeito de postar algumas coisa".

Nenhuma amiga de Amandinha soube informar onde ela está, nem o nome do mototaxista que ficou com a menina. "Ninguém sabe de nada, fala nada. Minha filha é muito popular na internet, tem um monte de seguidores, é muito comunicativa", disse a mãe, sem acreditar que ninguém tenha visto nada.

Amandinha cursa o 5º ano do ensino fundamental no Colégio Estadual Professor Nelson Barros, em Cajazeira 10. No dia 5 de março, completa 15 anos. "Ela está toda feliz que a madrinha vai dar um banner para a festa. Estamos organizando".

