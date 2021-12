Mãe é suspeita de matar o filho de um mês em Itapetinga

Um bebê de um mês foi assassinado com uma facada no peito na tarde dessa quinta-feira, 26, na Fazenda Boi Bom, zona rural do munícipio de Itapetinga, no Sudoeste da Bahia.

De acordo com informações da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia (COORPIN / BA) , o corpo de Adriano Nascimento dos Santos foi encontrado no berço com uma perfuração de aproximadamente 15 cm no peito, fechada com fita adesiva. A mãe do bebê, Camila Santos Nascimento, 18 anos, foi presa em flagrante suspeita de cometer o crime. No momento do crime, o pai da vítima estava trabalhando.

Ainda segundo a 21° Coorpin, a Polícia Civil foi informada do crime no início da noite e deslocou-se para o local juntamente com o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Os pais do bebê e uma vizinha foram apresentados no Complexo Policial da cidade, onde Camila ficou detida. Eles prestaram depoimento e Camila acabou confessando o crime.

O corpo da vítima foi removido para o DPT de Vitória da Conquista e depois da perícia será liberado para os familiares.

