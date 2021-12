Mãe e filho são mortos por grupo em Brotas

A jovem foi segurada pelos cabelos e teve uma pistola apontada para a cabeça. Um, dois, três disparos. A pistola .40 falhou todas as vezes e a prima do mecânico Marcelo Araújo Melo Souza, 20, conseguiu se desvencilhar do bandido e entrar na casa de uma vizinha. Na mesma ação, outra arma falhou ao ser disparada contra um amigo de Marcelo.

As situações foram vividas, na noite de terça-feira, 15, durante a invasão de sete homens armados à Rua Vila Nova, em Campinas de Brotas, em Brotas. "Ele deu três tiros e a arma negou. Tive medo de morrer. Aí a gente correu quando a arma falhou", disse a jovem.

A mesma sorte não tiveram Marcelo e a mãe, Ana Lúcia Araújo Melo Souza, 45. Eles foram assassinados dentro de casa durante a ação dos bandidos. O irmão de Ana, Genício Silva de Araújo, 52, foi baleado na coxa direita.

Parentes e amigos conversavam na porta da casa onde Ana e Marcelo moravam, quando foram surpreendidos por um grupo de homens que chegou ordenando que eles colocassem as mãos na cabeça. Era por volta das 22h20.

"A gente pesou que era da Polícia Civil, pois eles estavam de bermuda. A gente pensou que era brincadeira e, quando viu as armas, correu para dentro de casa", contou o amigo de Marcelo.

Marcelo e Ana foram acordados pelos gritos desesperados dos moradores e a truculência do bando, que invadiu a casa deles. Conforme os relatos, os suspeitos pegaram Marcelo e queriam levá-lo para Cosme de Farias. Ainda o fizeram subir a Rua Vila Nova, que é uma ladeira.

Mas o rapaz se negou a ir. Um dos bandidos então mandou Marcelo voltar para casa e, quando o mecânico obedecia, deu vários tiros nele. Marcelo entrou baleado, em casa, e os homens foram atrás. Arrombaram a porta e já entraram atirando.

"Pegaram a mãe dele de frente. Depois, eles terminaram de executar Marcelo na cozinha. Foi muito tiro. Um deles tinha até uma metralhadora", contou um amigo do rapaz.

"Pegaram meu filho e saíram arrastando pela rua. É triste. Um filho trabalhador, não se envolvia com nada", disse José Moacir de Melo Souza, 57, pai de Marcelo.

De acordo com informações da assessoria da Polícia Civil, Genício Silva de Araújo, 51, irmão de Ana, afirmou que o alvo dos bandidos era Bruno Araújo de Melo Souza, irmão de Marcelo e usuário de drogas. "Estou aqui arrasado. Nunca ia esperar uma coisa dessa" , disse ele, que já recebeu alta médica do HGE. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios, cujos policiais apuram a versão de Genício.

Um morador afirmou que os bandidos esqueceram uma carteira com RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e outros documentos no local do crime. Não há informação sobre o dono dos documentos. Até o final da tarde, essa informação não havia chegado ao DHPP, segundo a assessoria. A Polícia Militar não informou sobre o caso.

Entenda o caso

Os relatos de moradores dão conta de que um homem desconhecido foi visto rondando a rua por volta das 20h de terça-feira, 15, - pouco mais de duas horas antes da invasão dos bandidos. "Desceu um homem só, olhando a rua. Um morador ligou para o 190 [número de emergência da Polícia Militar] informando, mas não apareceu nenhum policial aqui antes do crime", disse um homem.

Moradores atribuem a invasão da Rua Vila Nova a traficantes da localidade de Cosme de Farias, em Brotas. "Do jeito que chegaram, eles vieram para pegar qualquer um. Eles já tinham falado que, quando viessem para cá, muito inocente ia morrer. Só tinha inocente aqui", completou o morador.

Sob anonimato, um policial afirmou que a ação foi praticada por integrantes da facção de Cosme de Farias, ligada ao Comando da Paz (CP). Segundo o policial, a intenção deles é tomar o controle do tráfico de drogas, que atualmente é da facção Bonde do Maluco (BDM).

adblock ativo