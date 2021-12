Mãe e filho acordam durante atentado e são mortos em Brotas

Uma reunião de amigos e familiares foi interrompida por criminosos, na noite desta terça, 15, na localidade de Campinas de Brotas. De acordo com testemunhas, o grupo estava conversando quando foram rendidos por sete homens armados.

Inicialmente, eles acharam que era uma brincadeira, mas se assustaram ao perceber as armas e tentaram se abrigar no imóvel de familiares. Ana Lúcia Araújo Melo Souza e o filho Marcelo, 20, que estavam dormindo, acordaram assustados com a entrada dos parentes na casa deles. Neste momento, os bandidos renderam Marcelo e o levaram para fora do imóvel.

Familiares disseram que eles queriam que ele fosse para Cosme de Farias, que também fica no bairro de Brotas, mas Marcelo se negou, já que há rivalidade entre facções nas duas regiões.

Os criminosos, então, mandaram Marcelo voltar para casa, mas atiraram quando ele descia a rua Vila Nova. Mesmo baleado, Marcelo conseguiu se abrigar na residência onde morava. Contudo, os bandidos invadiram novamente o imóvel atirando.

A mãe de Marcelo, Ana Lúcia, que estava em casa, acabou sendo baleada duas vezes no tórax. Inicialmente, a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom) informou que ela tinha tentado evitar o assassinato do filho, mas familiares negaram esta versão.

Além de Ana Lúcia, um tio de Marcelo, Genício Silva de Araújo, também foi atingido de raspão na perna. Marcelo ainda foi baleado mais vezes pelos criminosos. Ele e a mãe não resistiram aos ferimentos.

Na ocorrência registrada no Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), consta que Marcelo é usuário de drogas, mas os parentes e vizinhos dele negam essa informação e afirmam que Marcelo não tinha qualquer tipo de envolvimento com drogas nem crimes.

De acordo com eles, o jovem era trabalhador e exercia a função de mecânico. A mulher dele está grávida. O filho do casal deve nascer nos próximos dias.

