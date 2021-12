Mãe e filha são atacadas com ácido em Valéria; ex de jovem é o principal suspeito

Todos os dias na Bahia, Judites, Cleides, Josefas e centenas de Marias têm suas vidas marcadas pela violência doméstica, quando não interrompidas brutalmente. Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP/ BA), 90 mulheres foram assassinadas em Salvador, Região Metropolitana e Interior, entre janeiro e março deste ano. Mais de 3,3 mil foram vítimas de lesão corporal.

Nesta segunda-feira, 8, Vanessa Ferreira Santos, de 28 anos, e sua mãe, Sandra Maria Ferreira Santos, 46, passaram a fazer parte dessa triste estatística. Elas tiveram os corpos queimados por ácido pelo ex-companheiro de Vanessa, que não aceitou o fim do relacionamento de um ano.

Mãe e filha foram agredidas, por volta das 7h20 da manhã, dentro de uma empresa de reciclagem, na Av. Valéria, em Boca da Mata de Valéria, na localidade Patapata.

Vanessa teve todo o corpo atingido e, até o início da noite, seguia internada em estado grave no Hospital do Subúrbio (HS). Sandra teve os dois braços e os seios queimados. Ela estava no setor de emergência do HS, em estado estável.

Colega do mal

Familiares das mulheres afirmam que o autor do crime foi Antônio Xavier Noronha Neto, 34, o Mapele. Ele era colega de trabalho delas. “Estava todo mundo trabalhando normal. Aí ele veio e fez essa covardia e fugiu”, disse o irmão e filho das vítimas.

Segundo o irmão da jovem, no domingo, 7, Mapele esteve na casa da mãe deles procurando por Vanessa para reatar o relacionamento, mas ela não aceitou. “Ela estava na porta de casa. Aí ele chegou e perguntou: ‘E aí, não tem mais jeito nós dois, não? Ela disse que não. Aí ele falou que estava tudo bem e foi embora”, lembrou o rapaz, sob anonimato.

O pai de Vanessa e ex-marido de Sandra contou que, na última quarta, 3, Mapele já havia agredido sua filha. Ela saiu de casa e estava morando com a mãe. “Ele premeditou tudo. Se mudou no sábado e voltou hoje para fazer isso”, afirmou o senhor.

