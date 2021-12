Mãe dos irmãos mortos em Ondina é ouvida pela polícia

Marinúbia Gomes, mãe dos irmãos Emanuel e Emanuele Dias, de 22 e 23 anos, mortos no acidente no bairro de Ondina, em Salvador, prestou depoimento na 7ª Delegacia, no Rio Vermelho, na tarde desta quinta-feira, 17. Segundo Jussara Souza, titular da 7ª DT, ela falou por cerca de uma hora. A mãe relembrou o dia do crime e disse como foi o último contato com os filhos, que também tiveram os perfis descritos por ela no depoimento.

A mãe dos jovens saiu da unidade policial por volta das 15h20. Ela estava acompanhada da namorada e da madrinha do filho, Emanuel.

A médica Kátia Vargas Leal Pereira, 45 anos, acusada de ter provocado o acidente que matou os dois irmãos, na última sexta-feira, 11, não quis falar durante seu depoimento no Presídio Feminino, em Mata Escura, onde está detida após deixar o Hospital Aliança, na manhã desta quinta-feira, 17.

Ela respondeu apenas a perguntas-padrão sobre seu nome e outras informações pessoais, mas não esclareceu o que aconteceu durante o acidente que causou a morte dos irmãos Emanuelle e Emanuel Gomes Dias, no último dia 11.

O advogado de defesa da oftalmologista, Vivaldo Amaral, não disse se pretende recorrer da prisão preventiva, mas afirmou que tomará "todas as medidas cabíveis". Ele também disse que "com certeza virão fatos novos que vão mostrar o que realmente aconteceu". De acordo com o defensor, sua cliente só vai se pronunciar em júri.

A previsão é que, agora, com a detenção da médica, a delegada Jussara Souza, titular da 7ª Delegacia, no Rio Vermelho, finalize nesta sexta, 18, o inquérito e o encaminhe para a justiça. O promotor David Gallo disse que Kátia Vargas será indiciada por homicídio triplamente qualificado.

adblock ativo