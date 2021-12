Mãe de Vampeta é internada com queimaduras

A mãe do ex-jogador Vampeta, Marlene Batista Santos, está internada no Hospital São Rafael com queimaduras. O fato aconteceu dentro da residência de Marlene no bairro da Boca do Rio. Há especulação de que ela teria se queimado durante discussão com um irmão de Vampeta, mas a informação não foi confirmada.

De acordo com a assessoria da unidade de saúde, ela deu entrada na emergência no último sábado, 29, e já foi transferida para um quarto. A família da paciente não autorizou divulgação de boletim médico sobre seu estado de saúde.

