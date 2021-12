Mãe de jovem sumido em Salvador vai ao Rio em busca de apoio

A mãe do adolescente Davi Fiúza, de 16 anos, a comerciária Rute Fiúza, que responsabiliza policiais militares da capital baiana pelo desaparecimento do filho, tem previsão de ir nesta quarta-feira, 3, para o Rio de Janeiro, onde será ouvida por representantes das organizações de direitos humanos Anistia Internacional e Justiça Global.



Rute relatará o desaparecimento do filho desde o último 24 de outubro. Familiares acusam PMs da 49ª Companhia Independente (São Cristóvão) de terem levado Davi, após abordagem no bairro. Hoje, o desaparecimento completa 40 dias.



Rute disse que pretende denunciar ameaças que tem recebido, desde que divulgou o telefone em cartazes com a foto do filho que espalhou pela cidade. "Vou levar faixas e cartazes para o Rio de Janeiro", acrescentou a comerciária, que pretende ficar na capital fluminense até o próximo domingo.



Outros casos



De acordo com o membro da campanha Reaja ou Será Morto(a), Hamilton Borges, que intermedeia a ida de Rute para o Rio de Janeiro, outros três casos serão relatados às entidades.



"Há um caso do Nordeste [de Amaralina], de um jovem desaparecido durante operação policial, também jogado na mala do carro. Outro em Canabrava, ocorrido depois que um policial morreu no local, e mais um em que um adolescente estava cumprindo medida socioeducativa, foi liberado e nunca apareceu para a família", destacou.



Borges disse, ainda, que a intenção em levar todos esses casos é buscar apoio para que ganhem evidência, "além de fortalecer as mães".

