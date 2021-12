Mãe de jovem sumido aceita entrar em programa de proteção

A família do adolescente Davi Fiuza, desaparecido desde o dia 24 de outubro, aceitou fazer parte do Programa Nacional de Proteção à Vítima dos Direitos Humanos. A informação foi confirmada pelo deputado Yulo Oitiçica, membro da comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), nesta terça-feira, 11.

Rute Fiuza e suas duas filhas participaram nesta manhã de uma reunião na Assembleia e foram encaminhadas à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH). Agora a família do adolescente espera aprovação do requerimento pelo secretário de Justiça.

Ainda de acordo com o deputado, há duas modalidades dentro do programa de proteção. Em uma delas, acontece a transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível com a proteção e na outra há o aumento na segurança da pessoa. "Apenas após uma conversa com a secretaria de Justiça, vai ser possível definir em qual modalidade a família vai ser encaixada", disse.

Segundo Rute, seu filho sumiu no dia 24 de outubro e teria sido levado por policiais militares da 49ª CIPM (São Cristóvão), durante operação, na rua São Jorge de Baixo, Vila Verde, na Estrada Velha do Aeroporto.

"Os agentes pegaram meu filho e entregaram ele para estes cidadãos que estavam nos outros carros. Ele foi amarrado e encapuzado. Os vizinhos gritaram para os policiais que ele era morador, mas não adiantou nada", denuncia Rute.

A família também oferece uma recompensa de R$ 5 mil reais para quem der informações sobre o paradeiro de Davi. Rute conseguiu juntar o dinheiro com a ajuda de familiares, por meio de uma "vaquinha". "Esse dinheiro já está na conta. A gente é pobre, mas a família é unida e está todo mundo ajudando".

