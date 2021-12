Mãe de jornalista assassinado tenta justiça

A polícia ouviu seis testemunhas do assassinato do jornalista Sandro Ferreira Santos, de 28 anos, na noite da última sexta-feira, 24, no estacionamento do Hiper Bompreço do Iguatemi.

A mãe de Sandro, Maria José, foi à delegacia nesta segunda, 27. Ela quer informações sobre o que teria motivado o crime, mas conseguiu pouca coisa dos policiais. A investigação conduzida pelo delegado Marcelo Sansão, que não revelou até o momento detalhes.

Informações de testemunhas no dia da morte apontam que o jornalista teria sido morto por um guardador de carros, o principal suspeito do crime, após uma discussão entre a vítima e uma funcionária da loja.

"O que sabemos é que ele veio trocar um vale de R$ 11,98 e discutiu com a caixa. Meu filho era trabalhador, tinha duas faculdades, era cheio de sonhos. Ele não matou somente meu único filho, mas a mim também e a toda minha família", desabafou a mãe de Sandro.

"Imagine perder a vida por conta de um troco errado? Por conta de R$ 11? Eu quero saber onde estava a gerência do supermercado que não viu isso. Queremos justiça, achar o culpado, ou os culpados por isso. Imagine se toda pessoa que reivindicar seus direitos for morta?", questionou.

As imagens de segurança do supermercado foram recolhidas nesta segunda e estão com os peritos. O suspeito é conhecido na região pelos vulgos de "couveiro" ou "pasta pura".

