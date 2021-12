Mãe de Gilberto Gil é sepultada no Jardim da Saudade

Por volta das 10h da manhã deste domingo, 24, a mãe do cantor e compositor Gilberto Gil, Claudina Passos Gil, conhecida como Dona Coló, de 99 anos, foi sepultada no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador. Ela faleceu no sábado, 23, no Hospital Português, de falência múltipla dos órgãos.

Estiveram presentes na cerimônia de despedida Gilberto Gil, sua esposa, Flora Gil, a cantora Preta Gil, neta de Dona Coló, além de outros familiares e amigos.

Preta Gil voltou a comentar nas redes sociais o falecimento da matriarca da família, logo após o enterro. "Minha Vozinha linda já esta nos braços do Senhor!!! Fizemos uma despedida linda, emocionada e com muito amor!! Ela sempre foi um anjo e continuara a ser por toda eternidade !!! vovó Coló te amamos!!", postou a cantora no Instagram.

Dona Coló estava internada há mais de 10 dias na Unidade de Terapia Intensiva para tratamento de uma pneumonia.

