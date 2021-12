Mãe de garota ferida com ácido tenta processar a agressora

A comerciante Valdelice Ângela de Jesus, 55, está revoltada porque a mulher que queimou com ácido 25% do corpo de sua filha está em liberdade. A cobradora de micro-ônibus Tâmara Gianine Ribeiro, 27, jogou ácido muriático na adolescente, foi presa em flagrante por tentativa de homicídio, mas só ficou detida por dois dias.

A assessoria do Tribunal de Justiça informou que houve o relaxamento da prisão porque o juiz não considerou ter havido flagrante. Segundo a polícia, Tâmara disse ter jogado ácido ao se irritar com a presença da adolescente em sua porta chamando por Adson, ex-namorado dela e atual da vítima.

A garota está internada há 15 dias no Hospital Geral do Estado, sem previsão de alta. "Não tenho condições de contratar um advogado, mas quero processar Tâmara para que ela indenize minha filha", diz Valdelice. Ela foi à Defensoria Pública, mas aconselharam voltar em janeiro ou fevereiro, por não haver defensores disponíveis.

O crime ocorreu dia 11 e Tâmara foi presa no dia seguinte, no trabalho. Segundo o juiz, a prisão desconsiderou o art. 302 do Código de Processo Penal, que considera flagrante quando o agente está cometendo o crime ou acaba de cometê-lo e é perseguido logo após por autoridade, pela vítima, ou qualquer pessoa. Ou ainda quando é encontrado, logo depois, com instrumentos que façam presumir ser ele o autor do crime.

