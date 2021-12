Mãe de Davi protesta em frente à sede da governadoria

Já faz 28 dias que o adolescente Davi Fiúza, 16 anos, desapareceu na porta de casa na rua São Jorge de Baixo, em Vila Verde, na Estrada Velha do Aeroporto. Ainda sem resposta sobre o paradeiro do filho, Rute Fiúza voltou a cobrar do governo uma providência sobre o caso.

Na manhã desta quinta-feira, 20, Rute, representantes do Grupo Reaja ou Será Morto e mães que alegam que seus filhos também sumiram depois de uma abordagem policial realizaram um protesto em frente à governadoria, que fica localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Sussuarana. Mesmo com o protesto, nenhum representante do governo prestou atendimento ao grupo.

Diversas ações foram tomadas por familiares de Davi desde o seu desaparecimento, como manifestação em frente ao edifício sede da Polícia Civil e mobilizações em redes sociais. Na última terça, 16, a família do adolescente se reuniu com os vereadores que fazem parte da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, na Câmara Municipal de Vereadores de Salvador.

O objetivo era conseguir a aprovação de um documento que solicitava um encontro entre os familiares de Davi e o governador Jaques Wagner. Rute será recebida em uma reunião com a Anistia Internacional nos dias 28 e 29 deste mês, no Rio de Janeiro e São Paulo.

