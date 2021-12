Mãe de criança morta em Itapuã crítica decisão da justiça

A mãe do pequeno Marcos Vinícius Carvalho, 2 anos, Fabiana Carvalho, 18 anos, surpreendeu-se com a soltura do cabeleireiro Rafael Pinheiro de Jesus, 28, suspeito de matar e esconder o corpo do garoto. Ela prefere aguardar o resultado do laudo que vai determinar a causa da morte do filho, antes de julgar se Rafael foi responsável pela morte.

"Estou chateada com a liberação dele (Rafael). Só eu sei a dor que estou sentindo com a perda do meu filho. Nem esperaram o laudo sair", declarou Fabiana, que deu o filho para o cabeleireiro criar, cinco meses antes da morte do garoto.

"Se a criança passou mal, por que ele não ligou para me avisar? Se eu pegasse uma moto, chegaria na casa dele em cinco minutos", completa. Marcos era alérgico à lactose. Rafael diz que ele morreu devido a uma complicação alimentar após beber o mingau.

A Justiça liberou o cabeleireiro seguindo parecer do Ministério Público (MP), que disse não poder apresentar denúncia porque aguarda o laudo pericial para esclarecer a morte e aplicar a "correta tipificação" do crime.

Laudo

O inquérito foi devolvido à 1ª DH do Departamento de Homicídios (DHPP), que investiga o crime. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, o órgão também vai aguardar o resultado do laudo para concluir se houve homicídio doloso (com intenção de matar) e encaminhar o inquérito novamente ao MP, que decidirá se vai apresentar denúncia à Justiça.

Ele é suspeito de matar o afilhado (Foto: Edilson Lima / Ag. A TARDE | 20.08.2015)

Rafael disse, ao ser apresentado para a imprensa, que usou leite de soja no mingau, apropriado para a alergia de Marcos e revelou não ter levado o menino para um hospital como medo de ser responsabilizado pela morte.

Por isso, ele jogou o corpo nas dunas de Itapuã e depois inventou a história do desaparecimento, quando chegou a procurar a imprensa para tentar "reencontrar" o afilhado.

Fabiana chorou bastante no enterro do filho (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE | 27.08.2015)

