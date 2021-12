Mãe de aluno passa mal e morre no Colégio Thales de Azevedo

Rosemerie Góes, de 49 anos, mãe de aluno do Colégio Estadual Thales de Azevedo, passou mal e morreu quando acompanhava o filho na escola por volta das 13h30 desta quarta-feira, 22. O colégio fica localizado na rua Adelaide Fernandes da Costa, no bairro Costa Azul.

De acordo com a Central de Polícia, Rosemerie estava na secretaria da escola com o filho quando passou mal, caiu no chão e morreu após a queda. Funcionários do estabelecimento acionaram a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de UrgÊncia (Samu), que tentou reanimá-la, mas constou o óbito.

Em nota, Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) lamentou o ocorrido e informou que as aulas da tarde desta quarta-feira foram suspensas e serão retomadas nesta quinta-feira, 23.

