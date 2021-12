Madre de Deus será município mais vigiado do país

Quando o escritor e jornalista inglês Eric Arthur Blair lançou, no século passado, o romance "1984" (com o pseudônimo George Orwell), ninguém poderia prever que o mote da história mais conhecida deste autor (1903-1950), em que uma sociedade era vigiada por autoridades o tempo todo, seria inspiração, mesmo sem querer, para uma pequena cidade litorânea da Grande Salvador.

O município em questão é Madre de Deus, onde foi inaugurada, na última segunda-feira, uma Unidade de Gestão Integrada.

O projeto, que prevê a instalação de 79 câmeras em vias da cidade, vai fazer com que todos os 5 quilômetros quadrados habitados sejam monitorados por representantes da Polícia Militar, do órgão de trânsito local e de outros serviços públicos. Com isso, Madre de Deus será a cidade mais monitorada do país, 24 horas por dia.

A informação é de Igor Oliveira, professor do Departamento de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF) e coordenador do Núcleo de Gestão Municipal do Ministério de Ciência e Tecnologia.

Do total de equipamentos, dez serão utilizados para notificar placas de carros roubados na entrada do município, enquanto os outros 69 (em alta definição e 360°) vão monitorar segurança, trânsito, coleta de lixo, etc.

Câmeras de segurança privadas também poderão ser agregadas à rede, caso o morador aceite ceder as imagens à prefeitura. "O sistema utilizado suporta até 400 equipamentos", explica o coordenador da Unidade de Gestão Integrada, Sidney Bucão.

No total, 22 quilômetros de fibra óptica vão interligar a rede de vigilância.

Instalados

Até esta quarta-feira, 1º, quando a equipe de A TARDE visitou a cidade, 16 câmeras já haviam sido instaladas: oito na orla local, quatro no bairro Caminho da Luz e quatro na ilha Maria Guarda, parte do município de Madre de Deus.

As próximas localidades a ser contempladas são os bairros Nova Madre de Deus e Barbeirinho. A previsão da prefeitura é que todos os equipamentos estejam instalados até o dia 30 de dezembro.

O prefeito Jeferson Andrade (PP) diz que o projeto custou R$ 4 milhões e tem o objetivo de "transformar Madre de Deus em modelo de qualidade de vida".

Atualmente, afirma Andrade, as taxas locais de homicídio, provenientes principalmente do tráfico de droga entre jovens, vêm caindo. Em 2013, foram 12 homicídios ao longo do ano. Já em 2014, até setembro, quatro assassinatos foram registrados.

Oito câmeras já estão instaladas onde ficam órgãos públicos (Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

A intenção, explica ele, é que a rede seja utilizada para flagrar situações ilegais, e que tenha, também, utilidade na investigação de crimes. Por isso, as imagens capturadas ficarão por até um ano armazenadas nos servidores.

Além disso, tipos "mais leves" de irregularidades, como colocação de lixo e estacionamento em área proibida, serão inibidos imediatamente pelos agentes municipais.

Para isso, as câmeras de fiscalização possuem um sistema de alto-falantes, batizado de "tagarela", pelo qual o cidadão será avisado, em alto e bom som, no meio da rua, de que está cometendo uma infração passível de punição.

"Vamos resgatar a cidadania, dizendo ao cidadão que ele está fazendo errado e deve parar imediatamente", afirmou o prefeito Jeferson Andrade ao A TARDE.

Postes com lâmpadas danificadas, possíveis focos de dengue ou outras doenças, frequência escolar e outros indicadores de serviços serão monitorados pela rede.

O professor Igor Oliveira contabiliza 617 cidades com videomonitoramento ativo no país. Segundo ele, representante da UFF em Madre, a cidade baiana é hoje a principal referência para estudiosos que pensam a gestão de indicadores de políticas públicas pelo que chama de "cidade digital".

