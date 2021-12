Macaco é encontrado morto no bairro do Itaigara

Um macaco da espécie mico (sagui) foi encontrado morto no bairro do Itaigara, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 18. O animal, que estava com parte do rabo cortado, foi achado na rua Doutor Antônio Monteiro, ao lado de uma banca de frutas. Ainda não se sabe se o corte teria ocorrido antes ou depois do bicho aparecer morto.

A situação chamou a atenção de moradores e de pessoas que trabalham na região, como o pedreiro Wellington do Carmo. Ele, que avistou o animal na rua, disse que imediatamente ligou para prefeitura. "Mas não fui atendido. Por isso, decidi falar com A TARDE", afirmou ele, que ainda não se vacinou contra a doença. "Depois deste caso, vou achar um tempinho para poder me vacinar. Não quero ficar doente", acrescentou.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE, diante da fala de Wellington, entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para informar sobre o caso e foi orientado a ligar para o Centro de Controle de Zooneses (CCZ). Este órgão, por sua vez, informou que a Guarda Civil Municipal de Salvador seria a responsável pela remoção de primatas mortos na capital.

Ao ser contactado, a Guarda Municipal informou que enviou uma equipe ao local para fazer a remoção do animal e descobrir se a causa da morte está ligada aos casos de febre amarela ou de maus-tratos.

Até o dia 17 deste mês, 66 macacos foram encontrados mortos em Salvador, sendo que seis foram diagnósticos com febre amarela. Outros três casos foram descartados e 57 estão em análise, segundo dados da SMS. É importante destacar que os macacos não são transmissores da febre amarela, como afirmam veterinários.

Por conta da preocupação com a doença, o número de postos na capital que estão ofertando a imunização passou de 56 para 110 (78,5%). A ampliação começou a valer desde esta segunda, quando o movimento foi intenso nas unidades de saúde.

