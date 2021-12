Macaco aparece morto em quintal de casa no bairro de Itapuã

Um macaco do gênero 'Mico' foi encontrado morto no quintal de uma casa, na manhã desta quarta-feira, 3, no bairro de Itapuã, em Salvador. De acordo com a moradora, Marcia Maria Carneiro, de 51 anos, nesta área da residência sempre apareciam animais, mas há uns oito dias eles sumiram.

Ela disse que ficou assustada ao encontrar o animal e que ainda não tinha informado ao órgão responsável sobre o caso. "É uma situação preocupante, porque já foi dito que os micos não são transmissores da febre amarela, mas, mesmo assim, continuam matando os coitados, essa é minha primeira preocupação. A outra, está relacionada com a falta de vacinação contra a febre amarela no posto de saúde do bairro, pois foi liberada, mas em uma semana esgotou." declarou.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), atualizados nesta quarta, 131 macacos foram capturados e encaminhados para a realização de exame para verificar a possível contaminação do vírus da febre amarela. Destes, um animal apresentou resultado de contaminação negativo, enquanto os demais ainda encontram-se em análise.

Conforme o órgão, não é possível realizar o exame em animais que são encontrados com muitas horas depois de mortos, em início de decomposição.

Último animal vivo foi visto pela moradora há oito dias (Foto: Arquivo pessoal)

Procedimento

Caso a população encontre algum animal morto nas residências, na rua ou em espaços públicos, a prefeitura da cidade e o órgão de saúde recomendam que entre em contato com a equipe de zoonoses da Vigilância e Proteção à Saúde o mais breve possível. A partir daí, o animal será recolhido para exames no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

*Estagiário sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Salles

adblock ativo