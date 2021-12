'Má interpretação', diz Associação de Baianas sobre festa de Donata Meirelles

A Associação das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares da Bahia (Abam) afirmou nesta segunda-feira, 11, que a repercussão em torno da festa de aniversário da diretora da revista Vogue Brasil, Donata Meirelles, não passou de uma 'má interpretação'. O evento, ocorrido na sexta, 8, e no sábado, 9, causou polêmica entre os internautas, que acusaram a aniversariante de racista.

Segundo a coordenadora da Abam, Angelimar Trindade, a associação foi contratada para fazer o receptivo da festa. Ela rebate a informação de que as baianas fizeram o papel de escravas. "As cadeiras não estavam representando escravidão, muito menos estávamos sendo submetidas ao papel de escrava. Pensar isso da gente é vergonhoso", diz Angelimar.

Donata foi acusada de racismo nas redes sociais, por fazer uma festa que remetesse à era colonial. A repercursão começou após a diretora da revista publicar uma foto sentada em uma cadeira com mulheres negras em volta.

Angelimar explica ainda que a organização do evento durou mais d eum mês, e que as cadeiras são representações do candomblé, como Donata informou em uma publicação no Instagram.

"Foram quadro cadeiras daquelas espalhadas pelo espaço da festa para as baianas sentarem. Durante a foto, nós que sugerimos que a Donata sentasse na cadeira, no centro de todas. Afinal, a aniversariante é o centro das atenções, né?", explica.

Sobre as vestimentas, Angelimar acrescenta que a diretora da Vogue Brasil não participou do processo de escolha, sendo de responsabilidade da associação. "Nós escolhemos roupas brancas com poucos adereços e tiramos os colares de Oxum, por conta da representativade. Tivemos baianas negras, brancas, gordas, magras e cristãs. Trabalhamos o máximo para todas se sentirem representadas", argumenta a coordenadora da Abam.

Repercursão

Diversos artistas se posicionaram contra o evento de aniversário da diretora da Vogue Brasil, alegando fazer parte de uma atitude racista.

A cantora Elza Soares publicou em seu Instagram uma foto sentada em uma cadeira elegante, cercada de mulheres. Na legenda, ela fala: "Hoje li sobre mais uma “cutucada” na ferida aberta do Brasil Colônia. Não faço juízo de valor sobre quem errou ou se teve intenção de errar. Faço um alerta! Quer ser elegante? Pense no quanto pode machucar o próximo, sua memória, os flagelos do seu povo, ao escolher um tema para “enfeitar” um momento feliz da vida".

Já a cantora Luedji Luna publicou, também no Instragm, uma foto criticando os artistas, empresários e governantes, que vêem à Bahia para férias, mas não investem no estado.

"Portanto, para os não baianos, os não negros, que tanto “amam” a Bahia, para esses que se curam nas nossas águas quentes, que se lambuzam inteiro dos nossos corpos, nosso dendê, nossa música, que saem daqui transformados, curados, com seus ebós feitos e banhos de folhas tomados, qual vai ser a devolutiva?", diz Luedji Luna na publicação.

