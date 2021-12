Má aplicação de verbas interfere no atendimento,diz Sindimed

Na opinião do presidente do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed-BA), Francisco Magalhães, a denúncia do Conselho Federal de Medicina (CFM) revela o descaso do governo com as condições de trabalho dos profissionais da área.



"Se as verbas previstas não são utilizadas corretamente, os médicos e demais profissionais que necessitam daquelas unidades para atuar são prejudicados. A maioria dos profissionais trabalha, hoje, em estruturas precárias. Por conta disso, o paciente não é devidamente atendido", afirmou.



Paralisação

Estrutura adequada é uma das reivindicações dos médicos que atuam na maternidade do Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula, que suspenderam as atividades desde a última quinta-feira.



De acordo com Sindimed- -BA, os profissionais pedem o aumento do efetivo e melhores condições de trabalho na unidade de saúde, que carece de equipamentos para atender os pacientes.

