Luzes enchem o Campo Grande de cores e brilho para o Natal

Espumas simbolizando a neve, músicas natalinas e árvores decoradas marcaram a inauguração oficial, nesta quarta-feira, 23, da nova iluminação cênica para os festejos natalinos na praça Dois de Julho, no Campo Grande, em Salvador.

Gestores públicos e pessoas da comunidade compareceram ao evento, que contou com apresentação de um coral formado por 100 crianças e adolescentes de escolas da rede municipal de ensino de Salvador.

Durante a inauguração, a secretária municipal de Ordem Pública (Semop), Rosema Maluf, destacou que a intenção é disseminar o espírito natalino entre as pessoas. “Espero que a população seja tocada com o sentimento da fraternidade neste Natal”, disse.

Para o prefeito ACM Neto, a decoração natalina sensibiliza as crianças e provoca um clima diferente na cidade. “Neste momento, conseguimos deixar de lado os problemas do dia a dia e renovar a esperança em nossos corações”, afirmou.

Celebração

Coordenadora pedagógica do município, Jussara Rosa, 54, disse que estava superfeliz em prestigiar a apresentação dos estudantes. “A iluminação está linda, gosto de ouvir as crianças porque elas reacendem a esperança em nós”, afirmou, enquanto apreciava o coral.

Já a aposentada Francisca Cassiano, 64, disse que vai comparecer todos os dias à praça, pela noite, para não perder o espetáculo. “Está muito lindo e, quando vejo estas luzes, eu sinto uma alegria muito grande”, declarou a moradora do Canela.

O grupo que se apresentou no palco instalado no meio da praça foi formado por jovens selecionados em escolas dos bairros da Vasco da Gama, Mussurunga, Uruguai e Periperi.

Um dos integrantes do coral que tanto sensibilizou o público com as músicas natalinas, o estudante Paulo Vitor Sousa, 10, do colégio São Batista, declarou que foi emocionante cantar para as pessoas: “Hoje em dia, o mundo está muito perigoso e as pessoas precisam de momentos de felicidade, pelo menos no Natal”.

