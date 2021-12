Luzes do Elevador Lacerda e do Mercado Modelo serão apagadas

Dois dos mais conhecidos cartões-postais de Salvador, o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo, terão suas luzes apagadas na noite deste sábado, 23, em função do movimento Hora do Planeta. Criado pela organização não governamental WWF (World Wildlife Fund), o Hora do Planeta propõe que em todo o mundo as luzes sejam apagadas por uma hora, aqui no Brasil, das 20h30 às 21h30, como forma de mobilizar a população sobre o problema do aquecimento global.

Esta será a nona edição da Hora do Planeta, movimento iniciado na Austrália e que hoje atinge milhares de cidades em mais de 150 países. No país, a ação é promovida pelo WWF-Brasil. A expectativa dos organizadores é superar os números do ano passado, atraindo todas as capitais estaduais e o Distrito Federal, e ultrapassando a marca de 131 cidades participantes em 2012.

