Lutadora de jiu-jitsu é assassinada com 12 tiros em Piatã

Uma atmosfera de mistério e medo ronda a morte da lutadora de jiu-jitsu Aline Lima Simas, de 17 anos, na madrugada desta segunda-feira, 30, na rua da Gratidão, em frente à ONG Renovação, no bairro de Piatã, em Salvador. Familiares contam que horas após chegar do velório do irmão, Aline recebeu uma mensagem no WhatsAap para que fosse encontrar uma pessoa.

“Ela recebeu a mensagem e avisou à mãe que não iria dormir em casa. Cerca de meia hora depois que ela saiu eu escutei os disparos, mas não passou por minha cabeça que poderia ser com ela”, contou um familiar, que não quis se identificar.

Aline foi morta com cerca de 12 tiros dados à queima-roupa. O assassino ainda levou a bolsa da vítima com celular, documentos e algumas chaves. O ponto de encontro era familiar para a vítima. Era na Renovação que Aline dava aula de jiu-jitsu para crianças carentes da comunidade.

“ A vida dessa menina era dedicada ao esporte. Quando não estava treinando ela estava ensinando para crianças carentes da comunidade, que tinha nela um exemplo”, destaca um amigo, que pediu anonimato.

No velório realizado na tarde desta segunda, na quadra da ONG, o corpo de Aline foi vestido com seu kimono de luta e no peito foram colocadas medalhas que a garota exibia com alegria.

“Ela era a nossa melhor aluna do sexo feminino, na categoria que lutava era imbatível. Tiraram de nós a nossa campeã mundial”, destacou, chorando, um colega de faixa.

Relacionamento sob suspeita

A família suspeita que a morte da lutadora tenha a ver com um relacionamento recente da garota.

“Ela começou a namorar escondido. Recentemente soubemos que ela estava grávida. Ela contou para um parente que o rapaz não queria a criança e teria oferecido dinheiro e medicamentos para ela abortar. Como ela não aceitou, o pior aconteceu”, destacou um parente que, por receio, não quis se identificar.

A Polícia Civil informou que não descarta que tenha sido execução e que testemunhas disseram que a vítima teria sido alvejada por um cara de moto.

Esportes na veia

Aline era conhecida no bairro pela dedicação ao esporte e às crianças da ONG. Além do jiu-jitsu, a garota acumulava medalhas também no vôlei.

“Ano passado, fomos campeões dos Jogos Escolares no vôlei com ela sendo nossa líbero. Ela era uma pessoa muito alegre. Inclusive, no próximo sábado, teríamos a final dos Jogos de 2017, em que ela iria jogar. Perdemos uma joia”, lamenta um amigo.

