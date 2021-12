Lutador morto em abordagem estaria praticando assalto, diz SSP

O lutador de jiu-jitsu Iraílson Gama da Costa, conhecido como Sinho Bahiano, morto durante uma abordagem policial na última quarta-feira, 28, é suspeito de praticar assaltos com um homem ainda não identificado na região da Barros Reis, em Salvador, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Segundo a SSP, Iraílson e o outro homem estavam em um carro com restrição de roubo quando teriam reagido a uma ação da Polícia Militar (PM-BA), no bairro do Comércio, e acabaram atingidos. Os dois chegaram a ser encaminhados ao Hospital Ernesto Simões, mas não resistiram aos ferimentos. Dois revólveres calibre 38 e um carro que, segundo o órgão, teria sido roubado na manhã de terça, 27, foram apreendidos.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), onde o professor foi reconhecido pela família no domingo, 2. O sepultamento aconteceu nesta segunda, 3. Ainda conforme a SSP-BA, perícias foram realizadas no local do confronto e o registro foi feito na Corregedoria da Polícia Militar (PM-BA).

Professor de jiu-jitsu e atleta de MMA

Além de professor de jiu-jitsu, Sinho era atleta de MMA (artes marciais mistas). Ele chegou a ocupar o 3º Lugar na Copa do Mundo de jiu-jitsu, o 1º lugar em peso e absoluto da 2ª Etapa do Campeonato Mundial, em Buenos Aires (Argentina), além de ganhar vários títulos no estado. Sinho também foi vice-campeão do Floripa Fall International Open Jiu-Jítsu, em Florianópolis, realizado este ano.

