Luta feminista pauta discussão do Fórum Social Mundial

Em pé, sentadas no chão, enroladas em bandeiras nacionais. Todas em ato de resistência. Na manhã desta sexta-feira, 16, milhares de mulheres se reuniram no Terreiro de Jesus, no Pelourinho, para a Assembleia Mundial das Mulheres, que integra a programação do Fórum Social Mundial (FSM) 2018.

O encontro girou em torno dos dez pontos inegociáveis da luta feminina elencados para ser debatidos e solucionados, entre as múltiplas questões da relação de gênero.

Os pontos são: fim do feminicídio e formas de violência; direito de as mulheres decidirem sobre o seu corpo; emancipação e poder político; fim da utilização do corpo das mulheres como arma de guerra; acesso universal à educação emancipadora e não sexista; contra o racismo, o genocídio e o encarceramento da população negra; reconhecimento da identidade de gênero com respeito e dignidade; contra a misoginia, silenciamento e a invisibilização das mulheres; contra o patriarcado; contra o capitalismo e o imperialismo.

Marco

Segundo a presidente nacional da União das Mulheres, Vanja Santos, no local estavam representações de mais de 30 países. “É um momento de resistência. Cada mulher, hoje [ontem], será ouvida. Sabemos que elas sofrem um processo de luta, que envolve questões culturais também. Em cada país há a sua particularidade”, diz.

“Feminismo é revolução”, “Marielle presente”, em alusão à vereadora Marielle Santos (PSOL), assassinada na última quarta-feira, e “Fora Temer” foram os gritos de ordem. Porém houve momento de conflito, discussões entre saharauis e marroquinas, que vão além da questão de gênero e têm raízes em conflitos de territorialidade e autonomia, desde a saída dos colonizadores espanhóis em 1974.

“Sabemos que há momentos como esse, mas temos em comum os dez pontos inegociáveis que são mundiais. A partir da Assembleia, criaremos a Frente Mundial Mulheres de Esquerda”, afirma Rita Fróes, da Rede Mulher e Mídia e membro do grupo facilitador do FSM 2018.

Nas bandeiras, cartazes e placas, frases faziam menção à luta feminista: “Os espancamentos a cada dois minutos”, “O estupro a cada 11 minutos”, “Uma mulher assassinada a cada uma hora”.

A titular da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), Fabya Reis, afirmou que o evento é um ato de solidariedade, compartilhamento e luta pela democracia e igualdade de gênero. “Este é um pacto civilizatório, que deve abranger todos os aspectos da sociedade”, destaca.

A presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Mariana Dias, afirma que a universidade tem papel estratégico na luta contra o racismo e o machismo, que devem ser reconhecidos como problemas estruturais e pautados em mais pesquisas para alcançar uma mudança cultural. “A violência contra a mulher ainda é o maior problema. Se não tivermos vida, não podemos lutar por outros direitos fundamentais”.

Cacique há 27 anos, Maria Kiriri, da tribo Kiriri, em Muquém de São Francisco, no oeste baiano, destaca que a principal luta das mulheres indígenas é a autoridade patriarcal, que legitimaria o poder do homem sobre a mulher. “Meu marido falou para eu escolher entre a luta feminina e ele. Escolhi a luta”.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

