Luta contra a violência requer estratégia de guerra no País

Ocupação do Estado nos espaços onde há narcotráfico, apreensão de armas de fogo, julgamento de envolvidos no comércio de entorpecentes e criação de um ambiente pacífico são algumas das sugestões que podem ser aproveitadas para os problemas de segurança pública na Bahia.

O tema foi debatido nesta quarta-feira, 18, no segundo dos cinco encontros mensais do ciclo Salvador em Debate, promovido pelo Grupo A TARDE, que teve como principal palestrante o secretário de Políticas Públicas de Duque de Caxias (RJ), o coronel da Polícia Militar (PM) Mário Sérgio Duarte.

Realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), o encontro reuniu a alta cúpula da Secretaria da Segurança Pública (SSP), como o titular da pasta, Maurício Barbosa, o delegado-chefe da Polícia Civil, Hélio Jorge, e o comandante-geral da PM, Alfredo Castro.

Ex-comandante-geral da PM carioca e ex-comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Duarte focou a apresentação na experiência vivida por ele durante mais de 20 anos no combate ao crime organizado nas comunidades do Rio de Janeiro.

"Eu não vim falar de soluções para combater o crime na Bahia, seria muita pretensão da minha parte", argumentou, logo de início, o autor dos livros Incursionando no Inferno - A Verdade da Tropa e Liberdade para o Alemão - o Resumo de Canudos.

Soldados do Exército se movimentam em ocupação do Complexo do Alemão, no Rio, em 2010 (Foto: AFP)

Analogia - Este último título faz analogia ao massacre do povoado de Canudos, retratado em Os Sertões, escrito por Euclides da Cunha, e o processo de expulsão dos traficantes da Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, quando a polícia evitou um "derramamento de sangue", na visão do autor.

"Em 2010, a retomada do complexo foi a grande virada da segurança pública no Rio de Janeiro, pois a presença do crime organizado naquelas comunidades já era visto como um problema nacional", avaliou o palestrante.

Para Duarte, o emprego de armamentos pesados e táticas de guerra por parte das forças de segurança pública, que contaram com o apoio dos Fuzileiros Navais da Marinha, se fez necessário diante da capacidade que os traficantes locais tinham de fazer frente à polícia.

"Não significa que essa estratégia deva ser empregada no resto do País, porque cada estado possui peculiaridades", argumentou o coronel, para quem a compra de equipamentos de guerra, como o blindado "caveirão", foi necessária por causa do alto poder de fogo dos criminosos.

Para ele, a ocupação permanente do Complexo do Alemão garantiu ao Estado tranquilidade para a instalação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no local.

A cobertura completa deste debate será publicada no dia 30/9/2013, em caderno especial

