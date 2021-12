Luiz Caldas lamenta morte de colega baleado em assalto

O cantor Luiz Caldas desabafou pelas redes sociais após a morte do engenheiro de som José Fernando Álvares Gundlach, 62 anos, com quem ele já trabalhou. José Fernando morreu nesta segunda, 5, em decorrência de um tiro no rosto. Ele foi baleado durante um assalto no domingo, 4, no bairro de Saboeiro.

O músico ressaltou que o colega é "mais uma vítima da 'epidemia' da violência urbana que assola o país". Caldas continuou reclamando da situação da segurança pública: "Em chuva de sangue sobre o verde e amarelo de um Brasil que era de paz, a vida humana passou a não ter valor, infelizmente. A cultura da violência impera. É a triste realidade".

Ele também lamentou a forma como José Fernando foi morto. "Gundlach sofreu um assalto e os meliantes atiraram sem dó e sem piedade. Mataram uma pessoa do bem que é orgulho para a Bahia quando o assunto é engenharia de som. Tanta maldade para roubar um mísero aparelho celular", disse.

José Fernando estava em um ponto de ônibus quando foi abordado por três homens, que atiraram em seu rosto. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, onde passou por cirurgia, mas não resistiu.

O corpo dele será enterrado nesta terça, 6, no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas.







O som se cala diante de tanta violência para roubar um celular. Esta segunda-feira (05/10) ficou cinza, à tarde, com a...

