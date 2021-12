Luiz Caldas fará show para festejar o Dia dos Comerciários

Para comemorar o Dia dos Comerciários nesta segunda-feira, 20, a unidade do Serviço Social do Comércio (Sesc) de Piatã, em Salvador, preparou uma grade com diversas atrações para animar o público que estará presente no local.

Destaque para o show do cantor Luiz Caldas, que agitará a plateia a partir das 14h30. Concurso Top Model, shows musicais, aulas de ritmos e torneios esportivos também fazem parte do cardápio de programações.

A final do Top Model Sesc 2014 vai eleger os mais belos jovens comerciários da Bahia nas categorias masculino e feminino. Os candidatos irão desfilar em trajes esporte, banho e oficial, sendo avaliados por um corpo de jurados, de acordo com os seguintes critérios: fotogenia, beleza, estilo e atitude.

O primeiro colocado de cada categoria ganhará um troféu, uma bolsa para curso de modelo/manequim e um prêmio em dinheiro no valor de R$ 3.500,00.

