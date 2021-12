Luiz Caldas apresenta aula-show para alunos da Ufba

O músico, cantor e compositor Luiz Caldas realizou aula-show, no início da noite desta quinta-feira, 5, na Praça das Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Ondina. O artista interpretou canções e discorreu sobre os 30 anos da axé music.

O evento encerrou a programação especial que contou, também, com palestras científicas no início desta semana, que foi organizada pela instituição de ensino para receber calouros, veteranos e demais membros da comunidade acadêmica.

Durante a apresentação, o pai da axé music - como é considerado - relembrou momentos iniciais da carreira e o amadurecimento do gênero musical. A axé music explodiu, primeiramente, nas rádios baianas, em 1985, ganhou notoriedade no Carnaval de Salvador e, depois, em todo o país.

Ter recebido o convite para ministrar a aula-show foi, para Luiz Caldas, um prêmio. "É o reconhecimento ao meu trabalho e tudo que fiz pela música baiana. Minha vida foi, e ainda é, dedicada à música", contou.

Intitulada Construção e Desconstrução da Axé Music, a aula-show contou com um repertório de cerca de 20 canções. A novidade foi que todas, apesar da parafernália sonora presente na maioria dos sucessos do gênero, foram executadas a partir da simplicidade de um único instrumento: o violão.

Às 18h, em ponto, Luiz Caldas pediu licença ao público e tocou um trecho da música Ave Maria (oração que saúda a Virgem Maria, executada em algumas emissoras de rádios nesse horário).

Estudante de geologia, a veterana Sílvia Soares Pinho, 45 anos, não segurou a emoção. "Sou fã desse cara. Estou relembrando sucessos e fazendo uma regressão em minha vida. Não aguentei, chorei do começo ao fim da música. Sempre que ouço, lembro de minha mãe, já falecida", contou, emocionada, Sílvia.

Sonho realizado

Em frente ao palco, olhares e ouvidos atentos ao artista. Os mais experientes, que vivenciaram o surgimento da axé music, acompanhavam o cantor a cada canção. O calouro italiano Hannya Francesco, 17, que vai cursar medicina, ficou surpreso com a recepção musical.

Francesco, que mora no Brasil há seis anos, não escondeu a alegria e ansiedade pelo início das aulas. "É um sonho realizado entrar em uma universidade federal no Brasil. Sempre quis viver esse momento. Tenho certeza de que essa experiência vai valer a pena", disse.

O reitor da Ufba, João Carlos Salles, disse que será um ano de conquistas para a universidade e se mostrou confiante, mesmo com o momento difícil pelo qual a instituição vem passando.

"Não só a Ufba, todas as universidade do país enfrentam dificuldade com cortes no orçamento e problemas estudantis. Estamos usando toda a nossa capacidade para corrigir os problemas. Nosso maior objetivo é contribuir para a transformação", afirmou.

