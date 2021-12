Ludoteca do Viver ajuda reduzir traumas da violência sexual

A cada mês, cerca de 55 novas vítimas procuram acolhimento no Serviço de Atenção a Pessoas em Situação de Violência Sexual (Viver). Desse total, pelo menos, 85% dos casos estão relacionados a abusos cometidos contra crianças e adolescentes, sobretudo no meio familiar.

Os dados foram divulgados nesta quitna-feira, 13, na inauguração da Ludoteca do Viver, um núcleo subordinado à Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP), na avenida Centenário.

O espaço foi pensado para criar uma atmosfera onde as crianças possam relatar os abusos da maneira mais espontânea possível. Essa é a quarta ludoteca inaugurada na capital com o apoio do Instituto Sabin, que antes viabilizou espaços semelhantes no Hospital Martagão Gesteira (Tororó), no Serviço de Apoio e Orientação Familiar (em Nazaré) e no Fórum do Imbuí, ambos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Estímulo

Segundo a coordenadora Dayse Oliveira, os brinquedos ajudam a criar um ambiente onde as crianças possam expressar como ocorreu a violência, por meio de estímulos produzidos pelos psicólogos que formam a equipe do núcleo.

"Com isso, as vítimas podem se entregar às próprias fantasias de forma que possam dramatizar a situação vivenciada. Nosso trabalho é de acolhimento, no sentido de resgatar a vítima daquele trauma, muitas vezes causado por um familiar", acrescentou Dayse.

Conforme a psicóloga da unidade, Catiana Moura, a ideia da ludoteca é deixar as crianças à vontade. "Mesmo as mais pequenas, que não tenham capacidade de descrever o ocorrido com palavras, poderão usar os brinquedos para dramatizar o abuso", explicou. O secretário da Segurança, Maurício Barbosa, destacou a importância da ludoteca, assim como as parcerias entre o estado e a iniciativa privada. Destacou a intenção de ampliar a rede de assistência às crianças, que conta com apenas uma delegacia especializada no estado.

"Esse é um projeto existente há vários anos, que desenvolve um trabalho para resgatar as vítimas, sobretudo as crianças, para o convívio familiar", afirmou Barbosa. O núcleo atende cerca de 350 vítimas fixas, com acompanhamentos psicológico, médico, jurídico e assistência social gratuitos.

A gerente administrativa do Instituto Sabin na Bahia, Tatiana Ferraz, conta que a instituição já montou mais de 40 ludotecas pelo país. A ideia desses espaços, segundo ela, surgiu de uma ex-funcionária do instituto que vivenciou na família um caso de violência sexual contra criança.

"O principal objetivo é auxiliar as instituições que já possuem uma estrutura montada na rede de assistência às crianças e adolescentes", disse Ferraz. "O Sabin acredita que é preciso trabalhar junto com a sociedade, até mesmo como forma de retribuir a receita obtida pela empresa", observou Tatiana Ferraz.

