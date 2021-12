Luan Santana encerra o São João de Salvador neste domingo

O cantor sertanejo Luan Santana encerra neste domingo, 25, em Paripe, no subúrbio ferroviário, o São João de Salvador. O show, que ocorre na praça Martins, às 17h, estava inicialmente estava previsto para começar às 19h.

Luan se apresentaria no local na véspera do São João, na sexta-feira, 23, mas foi adiado 'por problemas técnicos', segundo informou a assessoria do cantor.

No Pelourinho, os festejos juninos se encerraram na noite de sábado, 24. O São João de Salvador teve início na última quinta, 22. Foram mais de 50 atrações nos três dias de festa.

