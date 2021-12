Lotérica é assaltada por homens armados na Boca do Rio

Uma casa lotérica foi assaltada na manhã desta sexta-feira, 26, no bairro da Boca do Rio. A lotérica fica próximo do antigo Aeroclube.

Segundo informações da Polícia Civil, dois homens chegaram no local, renderam os funcionários e cometeram o crime. Logo depois, eles fugiram em um veículo que ainda não foi identificado pela polícia. Ainda não se sabe o valor levado na ação, ou se alguém ficou ferido.

Os Policiais militares da 39ª CIPM e da Operação Apolo realizaram rondas na região, mas os criminosos não foram localizados.

