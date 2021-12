Lojistas da Barroquinha são notificados pela Sucom

Lojistas da rua J.J. Seabra, localizada na Barroquinha, em Salvador, foram notificados pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), porque foram flagrados com parte do mostruário ocupando área pública.

De acordo com a Sucom, ao todo foram aplicadas 38 notificações porque os responsáveis não apresentaram alvarás de funcionamento e de publicidade dos pontos comerciais.

Ainda segundo o órgão, a fiscalização programa retornar aos locais visitados para verificar o cumprimento das determinações. Caso seja identificada a permanência das irregularidades, multas devem ser aplicadas, assim como os objetos expostos nos passeios devem ser apreendidos.

A Sucom não informou o dia em que deve retornar ao local.

